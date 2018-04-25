Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salı gününe denk gelen ve 1 günlük izinle 4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı, uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Antalya, Alanya, İzmir ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören uçuş noktalarında ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Tatilin başladığı 27 Nisan Cuma günü yapılacak bazı uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatları bile 600 TL’ye yaklaştı. Oysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) bu yıl için belirlediği, ekonomi sınıfında geçerli tek yön tavan fiyat 352 TL.

EN PAHALI UÇUŞ BODRUM VE DALAMAN’A



Gazete Habertürk'ten Eren Yılmazer'in haberine göre 27 Nisan Cuma günü tatile çıkan birinin Antalya’ya gitmek için ödeyeceği tek yön bilet fiyatı 560 TL’ye kadar yükseldi. Bodrum’a ve Dalaman’a en pahalı uçuş bileti 580 TL olurken, İzmir’e tek yön uçuş için ödenmesi gereken tutar 347 TL’yi buldu. Söz konusu güzergâhlara yapılacak uçuşlarda en ucuz biletlerin fiyatları yüzde 220’ye varan oranlarda zamlandı. En pahalı biletlerin fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 70’lere ulaştı. 23 Nisan’ın pazartesi gününe denk gelmesiyle ortaya çıkan 3 günlük tatilde de en çok Ege Bölgesi ilgi görmüş, Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’na uçuşlarda bilet fiyatları üçe katlanmıştı.