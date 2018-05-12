Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Törende 400 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan AbdBio’nun açılışının yanı sıra 600 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesislerinin temeli de atıldı. 13 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle çalışacak olan AbdiBio, ilaçta dışa bağımlılığı bitirecek. Törende konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, burada üretecekleri ilaçları dünyaya ihraç edeceklerini belirterek, “Biyoteknolojik ilaçların dünyada pazar payı yüzde 27, Türkiye’de ise yüzde 22. Önümüzdeki yıllarda biyoteknolojik ilaç pazarının diğer ürünlerin üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu tesiste dünya standartlarında üretim yapacağız. Kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları tedavisinde kullanılacak ürünleri üreteceğiz” dedi. Temelini attıkları Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesislerinde 2020 yılında üretime başlayacaklarını ifade eden Barut, “240 milyon lira yatırımla hayata geçecek tesiste hâlen çoğu ithal olan oftalmolojik ürünler üretilir hâle gelecek. Aynı şekilde 18 milyon liralık yatırım bedeline sahip Hormon Üretim Alanımız da bu yıl faaliyete geçecek. Esenyurt üretim kompleksimizin toplam yatırım tutarı 2,5 milyar lira. Yurt dışı yatırımlarımız ile bu rakam 3 milyar liraya ulaştı” diye konuştu.