Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı Ergün Turan, tapularını hemen almak isteyen kişilerin cuma ününe kadar ilgili bankalara müracaat etmeleri gerektiğini belirterek, bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

KAMPANYADAN 9 BİN 615 KİŞİ YARARLANDI

Geçtiğimiz hafta bankaların konut kredisinde faiz oranları yüzde 0,98e indirdiğini söyleyen Turan, İndirim kampanyamızdan borçlarını banka kredisi ile kapatacak vatandaşlarımızda kredilerini 0,98den kullanabilirler dedi. Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 615 kişi yararlanarak 525 Milyon 70 bin TL borç bakiyesi kapatıldı ifadelerini kullandı.

Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi" diye konuştu. Başkan Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" dedi.

Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını kaydederek, "950 milyon 767 bin lira borç kapatıldı" ifadelerini kullandı.