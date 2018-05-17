Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda yaşanan temelsiz ve psikolojik gerilim devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele eden, bir yandan küresel arenada aldığı kararlarla, duruşuyla etkinliğini gösteren, diğer yandan da tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanan Türkiye, bu hassas süreçte spekülatörlerin hedefi oluyor. Dolardaki yükseliş dün de devam ederek 4,50’ye kadar tırmandı. Manipülatif ataklarla rekor kıran dolar, ekonomi yönetimine yine faiz baskısı yapmaya kalkıştı. Bunun üzerine Merkez Bankası devreye girerek, “Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır” açıklamasında bulundu. Ardından da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden sorumlu bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile, AK Parti Genel Merkezi’nde buluştu. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katıldı. Toplantıdan ilk olarak Ağbal, Şimşek ve Elvan ayrıldı. Erdoğan; Zeybekci ve Çetinkaya ile bir süre daha görüşmeye devam etti. Bu toplantı, iki hafta içinde ekonomi yönetiminin yaptığı üçüncü buluşma oldu. Toplantıda, mali disiplinden taviz vermeden, finansal istikrarın sağlanması için gerekli bütün adımların atılacağı konusunda güçlü irade, bir defa daha ortaya kondu. Dolar da 4,50’den hızla gevşemeye başladı. Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, “kural temelli piyasa ekonomisinin ilerlemek için tek seçenek olduğuna” vurgu yaptı ve “Politika seti, seçimden sonra iyileşme gösterecek” dedi.

İki haftada 3’üncü buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi’yi kabul etti. Ziyarette, Ekonomi Bakanı Zeybekci ve TCMB Başkanı Çetinkaya da hazır bulundu. Hem ABD’nin yeniden ambargoya başlamasıyla birlikte Türkiye-İran ilişkilerinin nasıl şekilleneceği masaya yatırıldı, hem de dolardaki yükselişe karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı ile birlikte dolar, 4,50’den gerilemeye başladı.