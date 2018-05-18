Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurlardaki hareketin en çok yansıdığı kalemlerden biri de akaryakıt fiyatları... Son gelen zamla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 6,26 liraya, motorinin ise 5,69 liraya yükselmişti. Bu durum, nakliye maliyetlerini artırdığı için çarşı-pazar enflasyonuna da olumsuz yansıyordu. Hükûmet, problemin çözümü için büyük bir adım attı. Bakanlar Kurulu kararına göre; benzin, motorin, LPG fiyatlarında petrol ve döviz kurlarına bağlı artışlarda, ÖTV miktarı, yükseliş tutarı kadar azaltılacak. Azalış durumunda ise ÖTV, bugün itibarıyla geçerli vergi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.



BÜTÇEYİ VURMAYACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal “Yeni sistemle vergilerin aşağı inmesinde sınır olmayacak ama yukarı giderken, bugün uygulanmakta olan vergi tutarları hiçbir şekilde aşılamayacak. Petrol fiyatları ve döviz kurları yukarı giderse, bu miktar kadar vergi indirimi yapılacak. Aşağı gelmeye başlarsa, bu defa ÖTV tutarları tekrar yukarı yönlü değişime uğrayacak. Yani asla bütçeyi tahrip edici bir düzenleme yapmış değiliz. Gelir ve gider üzerindeki etkisini düşündüğümüzde, bu düzenlemenin bütçe üzerindeki etkisi pozitif olacak. Sistemle, akaryakıt fiyat yükselişine bağlı enflasyon artışının da önüne geçtik” dedi.