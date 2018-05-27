Korucu maaşlarına zam, korucu maaşları ne kadar olacak, korucu maaşlarına kaç TL zam yapılacak, 2018 korucu maaşları ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korucu maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından zor şartlar altında, devletin bölünmez bütünlüğünü korumak için dağlarda teröristlerle çatışan, kolluk kuvvetlerinin yanında olan korucuların maaşları ile ilgili, ''Korucu maaşlarına zam ne kadar olacak, korucu maaşları kaç TL olacak, korucu maaşlarına kaç TL zam yapılacak, 2018 korucu maaşları'' gibi detaylar araştırılıyor. İşte 2018 korucu maaşları ile ilgili aradıklarınız...
Korucu maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Korucu maaşlarına zam yapıldı
27.05.2018 - 11:30 | Son Güncelleme: 27.05.2018 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korucu maaşlarına zam yapılıyor. Peki korucular için ne kadar zam yapılacak? 2018 yılında koru maaşları kaç TL olacak? İşte korucu maaşları ile ilgili aradıklarınız...
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