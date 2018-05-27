Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korucu maaşlarına zam, korucu maaşları ne kadar olacak, korucu maaşlarına kaç TL zam yapılacak, 2018 korucu maaşları ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korucu maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından zor şartlar altında, devletin bölünmez bütünlüğünü korumak için dağlarda teröristlerle çatışan, kolluk kuvvetlerinin yanında olan korucuların maaşları ile ilgili, ''Korucu maaşlarına zam ne kadar olacak, korucu maaşları kaç TL olacak, korucu maaşlarına kaç TL zam yapılacak, 2018 korucu maaşları'' gibi detaylar araştırılıyor. İşte 2018 korucu maaşları ile ilgili aradıklarınız...