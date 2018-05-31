Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Elektrik kullanımında tüketiciler açısından yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest tüketicilere ilişkin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlemeye gitti. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle artık hatalı faturalandırmayla eksik tüketimde geriye dönük esas alınan süre 6 ay olacak, vatandaş ikili anlaşmadan 14 günde cayabilecek, şirketler vatandaş şikayetlerini en geç 15 günde sonuçlandıracak. Düzenlemenin serbest ve serbest olmayan tüketiciler ile elektrik tedarikçileri ve dağıtım şirketlerini yakından ilgilendirdiğini belirten Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Tüketicilerimizin hakları konusunda bilgilendirilmesine, bilinçlendirilmesine EPDK olarak büyük önem veriyoruz. Teknolojik ilerlemeleri tüketici memnuniyetinin de bir parçası hâline getirmeliyiz. Bütün işlemler daha hızlı ve daha kolay olmalı. Bu vesileyle de tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilebilmeli. Hazırladığımız yönetmeliğin tüketici memnuniyetini daha üst seviyelere taşımak için de önemli hizmet göreceğine inanıyoruz” dedi.



ANLAŞMALAR ŞEFFAFLAŞACAK

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle serbest tüketicilerle yapılacak ikili anlaşmaların kurulmasından, değiştirilmesinden ve yenilenmesinden önce tüketicilerin detaylıca bilgilendirilmesi şartı getirildi. Böylece tüketiciler kendileri için en uygun anlaşmayı şeffaf bir şekilde belirleyebilecek.



15 GÜNDE SONUÇLANDIRILACAK

Yönetmelikle tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri kanalların tesis edilmesi de zorunlu hâle geldi. Bu kanallara iletilecek talepler 15 iş günü içinde sonuçlandırılacak ve tüketici bilgilendirilecek. Öte yandan yapılan bir diğer değişiklikle perakende satış sözleşmesi başvurusu sonuçlandırma süresi ile elektriğin bağlanması süresi kısaltıldı.



E-MAİL ZORUNLULUĞU GELDİ

Tüketicilerin daha hızlı hizmet verilebilmesi için adres bilgilerini, telefon ve e-Posta adreslerini tedarikçisine verme yükümlülüğü de getirildi. Bu yolla tüketicilerin zamanında ödemedikleri borçlar nedeniyle elektrikleri kesilmeden önce hem yazılı hem de SMS, e-Posta gibi kanallarla bilgilendirilmesi mecburi olacak.



HATALI FATURADA DEĞİŞİKLİK

Hatalı faturalandırma ile sayacın doğru tüketim kaydetmemesi hâllerinde oluşan eksik tüketim sebebiyle düzenlenen faturaya esas süreler de kısaltıldı. Bu yolla tedarikçilerin ve dağıtım şirketlerinin faturaların düzenlenmesi ile sayaçların kontrolü gibi işlemlerde daha dikkatli ve özenli davranması amaçlanıyor. Ayrıca tüketicilerin sonradan uzun süreli yüksek ek tahakkuk faturalarıyla karşılaşması da önlenmiş olacak. Tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle sayacın eksik tüketim kaydetmesi hâlinde tüketici adına düzenlenen faturalarda esas alınan süre 12 aydan 6 aya düşürülmüş oldu.



14 GÜNDE CAYABİLECEK

Yapılan düzenlemeler ile ikili anlaşma yazılı ya da mesafeli olarak kurulabilecek. Tüketimi düşük serbest tüketici ikili anlaşmanın kurulduğu veya yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde gerekçesiz, cayma bedeli ödemeden anlaşmadan cayabilecek.



SÜRELER KISALTILDI

Bir diğer düzenleme ise perakende satış sözleşmeleriyle ilgili oldu. Perakende satış sözleşmesi başvurusu sonuçlandırma süresi 1 güne, elektriğin bağlanması süresi imar alanı içerinde 24 saate, imar alanı dışında kullanım yerleri için ise 48 saate düşürüldü.