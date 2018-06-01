Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talip Karakaş

Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan “Son 14 yılda üretimi, ihracatı, istihdamı ve imajı gelişen sektörlerden biriyiz” dedi. Seçimlerde istikrardan yana olduklarını vurgulayan Gürcan, sektörün taleplerini ve sıkıntılarını şöyle aktardı: Tekstilde olduğu gibi KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi gerek. 2017’de yapılan indirim sayesinde sadece 8 ay gibi bir sürede iç pazarda yüzde 30’luk bir hareketlilik yaşanmıştı. Ayrıca hammaddedeki fiyat artışına rağmen bunu tüketiciye yansıtmamıştık. Ancak şu an KDV indirimi gelse bile döviz kurundaki oynaklık yüzünden yüzde 15’lik zam kaçınılmaz. Öte yandan 365 gün kampanya yaptığını öne süren firmalar var. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. İlgili bakanlıklarla kampanyaların yılda iki seferle sınırlandırılması için görüşmelerde bulunduk. Gerekli desteği alabilirsek sıkıntıya giren İtalya’yı geçerek bir numara olabiliriz. Şu an bile Türk firmalar sektörün yüzde 50’sine hakim vaziyette.