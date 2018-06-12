Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl her çeyrekte rekor kıran, seneyi yüzde 7,4 büyümeyle kapatan Türkiye, 2018’e de hızlı başladı. Yüzde 7,4 olarak gerçekleşen büyüme rakamı, en iyimser tahmin olarak yüzde 6,9 bekleyen ekonomistleri bile yanılttı. Türkiye bu rakamla Avrupa ve OECD ülkelerinin tamamını geride bırakırken, söz konusu ülkelerin büyüme oranlarını 3’e katlamış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, bu yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu. Büyümeye en önemli katkının üretim ve sanayi gibi lokomotif sektörlerden gelmesi ise önümüzdeki döneme dair pozitif beklentiyi artırdı. Buna göre tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörünün katkısı yüzde 8,8, inşaatın katkısı yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı. İç tüketim, yani hane halkı nihai tüketim harcamalarındaki artış yüzde 11 olarak gerçekleşti. İhracattaki artışın sınırlı kaldığı, ithalatın büyüdüğü bu dönemde çalışan ücretlerindeki artış yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. Net işletme geliri artışı ise yüzde 22,8 oldu.

İş dünyası memnun

İş dünyasının temsilcileri, Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Karşımıza çıkarılan her olumsuzluğa, dışarıdan gelen ekonomik ve siyasi engellere rağmen neler yapabilecğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Bu müthiş performansla herkes üretici, tüccar ve sanayicilerimizle gurur duymalı” ifadesini kullandı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, Türkiye ekonomisinin bir defa daha takdire şayan bir gelişme gösterdiğini belirtti.



Sanayi umut verdi

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, kur ve faizlerdeki gelişmelerin tedirginliğe sebep olduğunu belirtirken, seçim sonrası alınacak tedbirlerle yüksek, nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanacağına inancını dile getirdi. İTO Başkan Şekib Avdagiç ise “Türkiye 6 çeyrektir büyümesini sanayide üretim artışına dayalı şekilde gerçekleştirmeyi başardı. Yılın ikinci yarısı için de yatırıma dayalı büyüme sinyali veriyor. Sanayideki yüzde 8,8 büyüme anlamlı” dedi.

Saldırılara rağmen devam!

Büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen sağlam makro temeller üzerinde güçlü büyümeye devam” vurgusu yaptı. Erdoğan, Twitter’daki açıklamasında, “2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Yapısal reformlar yolda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümenin iç talep kaynaklı gerçekleştiğini, makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artmasının önümüzdeki dönem için cesaret verici olduğunu belirterek, “ “Büyümemizin kapsayıcı niteliği devam etmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son on yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1.2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir. Seçimle belirsizlikler azalacak. Yapısal reformlara hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürebilir kılacağız.” diye konuştu.

Yatırımla büyümeye devam

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2018’e hızlı bir giriş yaptığını, yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verilen desteklerle birlikte üretim tarafında çarkların hızlı döndüğünü söyledi. İç talepteki artışın sürdüğünü, özel tüketim harcamalarının yüzde 11 arttığını ifade eden Ağbal, “Kamu harcamaları ise yüzde 3,4 artarak ekonomik büyümeye sınırlı; ancak pozitif katkı vermeye devam etmiştir. Yatırım, istihdam ve ihracata verdiğimiz desteklerle birlikte üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmekte. Yatırım harcamaları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 9,7 arttı. Özellikle makine-teçhizat yatırımlarında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimizin üretken yapısı için çok olumlu bir gelişmedir.” dedi.

Karamsarlara en iyi cevap

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde göstermiş olduğu etkileyici büyüme performansıyla pek çok Avrupa Birliği (AB) ve G-20 ülkesinden daha hızlı büyümeyi başardığını belirterek “Türk ekonomisi üzerinde karamsar tablolar çizenlere gerekli cevap verilmiştir.” ifadesini kullandı. Zeybekci, geçtiğimiz hafta algı operasyonuna kalkışan bir derecelendirme kuruluşunun Türk bankalarını hedef aldığını, oysa Türk bankacılık sektörünün, dünya ortalaması yüzde 8 olan sermaye yeterlilik rasyosunu yüzde 15’e çıkardığını hatırlattı. Zeybekci, atılacak yeni adımlarla Türkiye’nin yatırımcıların en çok kazandığı, en verimli ve kârlı üretimi gerçekleştirdiği ülke olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.