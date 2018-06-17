Devlet, Mayıs 2015’te Türkiye’nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla uygulamayı başlatmıştı. “Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten” sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında; doğum yardımı için başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.