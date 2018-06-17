Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet, Mayıs 2015’te Türkiye’nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla uygulamayı başlatmıştı. “Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten” sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında; doğum yardımı için başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.