Devlet, Mayıs 2015’te Türkiye’nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla uygulamayı başlatmıştı. “Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten” sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında; doğum yardımı için başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.
1,4 milyar liralık doğum yardımı
17.06.2018 - 09:36 | Son Güncelleme: 17.06.2018 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, üç yıllık dönemde 3,5 milyon yeni doğan bebek için, yaklaşık 1,5 milyar liralık doğum yardımı yapıldı.
Etiketler : aile bakanlığı,destek,doğum,
564939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/564939.aspx
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