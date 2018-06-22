Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Tarihinin en önemli seçimine girecek Türkiye, AK Parti iktidarı döneminde dev projelerle tanıştı. 100 yıllık hayaller, adımı atılan ancak yarıda bırakılan mega yatırımlar, geçtiğimiz 16 yılda hayat buldu. Ve bunların birçoğu da hâlihazırda devam ediyor. Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlar, bir anlamda bu dev yatırım ve büyük hizmetlere de “Tamam” veya “Devam” diyecek. Çünkü muhalefet partileri; Kanal İstanbul, Yerli Otomobil gibi büyük vizyonla geliştirilen projelerin de aralarında bulunduğu birçok adıma devam etmeyeceklerini açıkça beyan ediyor. Dolayısıyla seçimler; gelişen, büyüyen, zenginleşen, çağ atlayan, dünyada söz sahibi olan ve “ilk 10 devlet” koşusundaki bir Türkiye için de hayati önem taşıyor. Yapılan son anketlerde de vatandaşların çoğunluğunun “Hayaller yarıda kalmasın, Türkiye büyümeye devam etsin” görüşünde olduğu ortaya çıktı.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti’nin ilk icraatı bölünmüş yollar ve havalimanıları oldu. 20 bin kilometre bölünmüş yol yapılarak Türkiye daha ulaşılabilir bir altyapıya kavuşturuldu. Buna hızlandırılmış trenler eklendi, ülkenin dört bir yanı demir ağlarla örüldü. Uzun mesafeleri kısaltan, sağladığı yakıt tasarrufu ile milyarlarca liralık kazanç getiren köprüler, tüneller ve limanlar inşa edildi. Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Yeni Havalimanı gibi projeler Türkiye’yi dünyanın köprüsü olmaya götüren altyapı devriminin en önemli örnekleriydi.



16 YILDA 304 MİLYAR YATIRIM

Son 16 yılda gerçekleştirilen ulaştırma yatırımlarının maddi boyutu 304 milyar lirayı aştı. Tarih boyunca her zaman gözde şehirler arasında yer alan İstanbul, son 16 yıldaki AK Parti hükûmetleri döneminde yeni hizmetlere kavuştu. Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’a 235,44 milyar, 5,4 milyon kişinin yaşadığı Ankara’ya 115,61 milyar ve 4,2 milyon kişinin yaşadığı İzmir’e ise 65,92 milyar lira yatırım gerçekleştirildi.

AK Parti iktidarları döneminde sosyal güvenlik alanında önemli reformlar hayata geçirildi. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının tek çatı altında toplandığı, 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, 2018’de bin 604 liraya çıkarıldı. Kişi başına düşen millî gelir 3 bin dolardan 11 bin dolara ulaştı.



ENERJİNİN MERKEZİ OLDUK

Pekin-Londra demir yolu hattı ve enerji nakil güzergâhlarının merkezinde olan Türkiye bu jeopolitik avantajını somut adımlarla güçlendirmeyi de ihmal etmedi. AK Parti; Türk Akımı, Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı gibi projelerle enerji nakil hatlarının merkezine yerleşme stratejisi izledi.



SAVUNMA YERLİLEŞTİ

Savunma alanında önemli millîleşme hamleleri yapıldı. Bundan 13 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı, uluslararası silah şirketlerinin tekelinde olan bir savunma sanayimiz vardı. Ülke savunmasında dışa bağımlılık yüzde 21’lere kadar gerilerken, Türkiye bu alandaki yerlilik oranını yüzde 60’a taşımayı başardı. 400’den fazla savunma projesinden oluşan 35 milyar dolarlık portföyün sahibi Türkiye, şimdilerde yakın coğrafyalardaki stratejik hamleleriyle dikkat çekiyor. Savunma sanayi ihracatı 2017’de yüzde 3,7 büyümeyle 1,7 milyar dolara çıktı. İnsansız Hava Araçları, ROKETSAN füzeleri, ATAK helikopteri, Zıpkın ve Fırtına obüsleri millî savunma sanayimizin can alıcı silahlarından sadece birkaçı.

YAPILANLAR

Yavuz Sultan Selim

¥ Yapımına 29 Mayıs 2013 yılında başlanan köprü otoyollarıyla birlikte 3 milyar dolara mal oldu. Binlerce işçi ve mühendisin 24 saat aralıksız çalıştığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü unvanını aldı.

Osmangazi Köprüsü

¥ Dünya’nın en büyük 4. köprüsü. 2 saatlik yolu 6 dakikaya indirdi.

Avrasya Tüneli

¥ Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Sadece 1. yılında ekonomiye katkısı tam 1,2 milyar TL. Sağladığı zaman tasarrufu: 23 milyon saat.

TANAP Projesi

¥ Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP 10 milyar dolarlık bir proje. Hem Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak hem de Türk ekonomisine katkı sağlayacak. TANAP’ın açılışı gerçekleşti ve bu hattan ilk gaz akışı başlatıldı.

MARMARAY

¥ Asya ile Avrupa’yı demir yoluyla deniz altından birbirine bağlıyor. 4 yılda 226 milyon yolcu taşıdı.

YAPILACAKLAR

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli

¥ 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin bir katında iki şerit gidiş, orta katında gidiş-geliş metro, bir altında da geliş istikametinde iki şerit olacak. Günlük hizmet verecek yolcu sayısı 6,5 milyon.

Kanal İstanbul

¥ 15 milyar dolarlık yatırımın yapılacak. 500 bin kişilik yeni şehir 250 bin +250 bin veya 200 bin +300 bin şeklinde kanalın iki yakasında yer alacak. Marmara ve Karadeniz’i birleştirecek. Boğaz trafiğini ve ekolojisini tehlikeye atan unsurları ortadan kaldıracak.

İstanbul Yeni Havalimanı

¥ Cumhuriyet tarihinin ve dünyanın en büyüğü olacak 3. havalimanının açılışı 29 Ekim’de yapılacak. 150 milyon yolcu kapasiteli 4 terminal inşa ediliyor. Projenin maliyeti 10,2 milyar avro.

Çanakkale 1915 Köprüsü

¥ Dünyanın en uzun açıklıklı köprüsü. Proje değeri tam 10,5 milyar lira. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma yıl dönümünde ilk kazma vuruldu. Lâpseki ilçesi Şekerkaya mevkii ile Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii arasında yapılacak.

Nükleer santraller

¥ Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Santral Projesi’ne ilişkin inşaatın 2020 yılında bitirilmesi ve 2022 yılında ilk elektriğin üretilmesi hedefleniyor. Mersin Akkuyu’ya kurulacak Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) maliyeti 20 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali 4.800 MW gücünde. İşletme ömrü 60 yıl. Yılda yaklaşık 35 milyar kWh enerji üretecek.