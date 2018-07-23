Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de ekonomistlerle bir araya geldiği toplantıda yeni dönemde iletişimin önemine vurgu yaptı.

Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuya dikkat çekti. Albayrak, "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.



Toplantıya katılan ekonomistler arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman, toplantıda iletişimin önemine dikkat çekildiğini vurguladı.

Saltoğlu, Bakan Albayrak'ın konuşmasında piyasa ve bankacılık aktörleri ile bu tip etkinliklerin daha çok yapılacağını söylediğini aktardı.

Saltoğlu katılımcılarla bakan arasında geçen konuşmalarda ağırlıklı olarak ortodoks politikalarının konuşulduğunu, bunun da olumlu olduğunu söyledi.

Burak Saltoğlu, bakanın en önemli mesajlarından bir tanesinin daha önceki dönemde olduğu gibi ekonomide 4-5 bakanın mesaj verdiği bir dönem olmayacağını vurgulaması olduğunu belirtti.

Sağman, toplantıda cari açığa ilişkin önlemlerin ve özel sektör borcunun da gündeme geldiğini söyledi. Sağman'ın aktardığına göre Albayrak özel sektör borçlarının yönetilebilir olduğunu söyledi.

Albayrak'ın, Orta Vadeli Program'ın isminin de değişebileceğini söylediği belirtildi.

TOPLANTIYA KATILAN EKONOMİSTLERİN TAM LİSTESİ

Bakan Albayrak'ın düzenlediği toplantıya katılan isimler şöyle sıralandı:

Deniz Gökçe

Kerem Alkin

Burak Saltoğlu

Burak Arzova

Erhan Aslanoğlu

Tahsin Yazar (Bakan Danışmanı)

Ömer Demirhan (Bakan Danışmanı)

Murat Sağman

Nurullah Gür

Şant Manukyan

Özcan Kadıoğlu

Bülent Aksu (Bakan Danışmanı)

Ertuğrul Altan (Bakan Danışmanı)

Erdal Sağlam

Atılım Murat

Cem Demiroğlu

Haluk Bürümcekçi

Cevdet Akçay

Şeref Oğuz