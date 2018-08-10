Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi modelini bugün kamuoyu ile paylaşacak. Konuya ilişkin açıklama, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, orta vadeli program (OVP) çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olacağını bildirdi. Bankaların yanı sıra şirketlerde kur ve likidite riski olmadığı vurgulanan açıklamada "Bütçe açığı yüzde 1,5'larda sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor" denildi. Açıklamada, Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu da belirtildi.

TEK HANELİ ENFLASYON

Kamuda tasarruf programının orta vadede devam edeceği kaydedilen açıklamada, cari açığın yüzde 4 civarında dengelenmesinin hedeflendiği iletildi. "Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına indirilecektir" ifadelerine yer verilen bakanlık açıklaması, şöyle devam ediyor:

35 MİLYAR TL TASARRUF

"2018 yılının geri kalan bölümünde daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlem ile FDF'nın +5 milyar liraya yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2'nin altında olması hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır."