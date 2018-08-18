Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları bugün ne kadar, 18 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Kurban bayramı öncesi altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dövizde ve altın fiyatlarındaki yükselişle altının gramı yüzde 7,04 artarak 232,50 liradan alıcı buldu. Altının gram fiyatının bugün 190-250 lira aralığında olacağı tahmin ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber açılan düğün sezonunda vatandaşlar çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve büyük altın fiyatlarını merakla araştırmaya başladı. İşte 18 Ağustos altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, altın fiyatlarının artmasından sonra çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen ikinci altın türüdür. Düğünlerde ve nişanlarda son yıllarda gram altına olan rağbet artmıştır. Gram altın bu sabah saatlerinde 230,65 TL'den alınırken 231,72 TL 'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bir ara 410 TL'ye kadar çıkan çeyrek altının ateşi söndü ve fiyatlar düşmeye başladı. Ülkemizde altın fiyatları araştırması yapan vatandaşların birçoğu çeyrek altının fiyatını araştırmaktadır. Birikim olarak yastık altı altınları da genel olarak çeyrek altındır. Çeyrek altın bu sabah 369,04TL'den alınırken 378,86TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın konusunda vatandaşlar araştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yarım altın genellikle evlenen çiftlerin yakınları tarafından hediye edilen altın türlerindendir. Yarım altın bu sabah 735,78TL'den alınırken 757,71 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler söz konusudur. Cumhuriyet altını da çeyrek altın da uzun vadeli birikim aracıdır fakat Cumhuriyet altınının hem gramı hem de fiyatı daha pahalı olduğundan kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altını bu sabah saatlerinde 1.520,00 TL'den alınırken 1.550,00 TL'den satılıyor.