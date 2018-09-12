Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve IOM Genel Direktörü William Lacy Swing arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile THY uçuş dergisi ve sosyal medya hesaplarından göç uygulaması MigApp’ın tanıtımına destek verecek. Ayrıca gelecek yıldan itibaren başlatılacak ortak kampanyalarla her ay kurayla belirlenecek iki göçmene ekonomi sınıfı bilet hediye edilecek. İmza töreninde konuşan IOM Genel Direktörü William Swing, “Bu iş birliği aynı zamanda, göçmenlerin bilgilendirilmesi, göçmen haklarının teşvik edilmesi, havayolu yetkililerinin günümüzün en korkunç suçlarından bir olan insan kaçakçılığı ve ticaretine karşı duyarlı hale getirilmesi için eğitim anlamında çok daha fazla şey yapabilmemize imkan sağlayacak” dedi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı anlaşma sayesinde, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlayacaklarını vurguladı.