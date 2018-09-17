Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Köy pazarları, satışlarını ancak belediyelerin belirlediği günlerde ve yerlerde yapabiliyorlar. Zeytinyağı, yumurta, erişte, bulgur, reçeller, sebzeler ve hayvansal ürünler, çoğunlukla buralarda tercih edilen ürünler arasında... Hal ürünlerinin girişine izin verilmeyen köy pazarlarında; çevre il, ilçe ve köylerdeki üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri ürünleri, marketlerin altındaki fiyatlarla satışa sunuyor. Ayrıca vatandaşlar, buralarda katkı maddesiz ve sağlıklı ürünleri de bulmuş oluyor. Köy pazarlarında, son günlerde sıkça kullanılan ‘stokçuluk’ tabiri geçerli olmuyor. Hâlihazırda üretici, satmak için bu pazarlara geliyor. Ayrıca aracı, kira, yüklü fatura ve personel giderleri de olmadığı için, fiyatlar marketlere oranla daha makul seyrediyor.

Öte yandan köy pazarlarına alternatif bir de ekolojik pazarlar kuruluyor. Buğday Derneğinin belediyelerle anlaşması sonucu yüzde 100 doğal ürünler, bu pazarlarda satılıyor. Şu anda İstanbul, İzmit ve Kayseri’de, bu pazarlar mevcut...