Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bugün katıldığı bir televizyon kanalında ihaleye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok konuşuluyor ve tartışılıyorsa çok önemli bir proje demektir. İnşallah uygun bir talipli olur ve neticelenir. Bu iş kolay değil profesyonellik gerektiren bir iş. Herkesin işletebileceği bir proje değil. Oradaki makinalar hassas. Allah korusun kaza bela olur bu yüzden profesyonel kişilerin işletmesi lazım. Ben her ihaleden bir sonuç bekliyorum. Sonuç beklemediğim ihaleyi yapar mıyım? Bu ihaleden de olumlu sonuç bekliyorum.”