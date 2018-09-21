Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin KOBİ’leri, aradığı çıkışı e-İhracatta buluyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarla KOBİ’ler, dünyanın dört bir yanına ulaşmayı ve cirolarını artırmayı başardı. Geçen yılın tamamına kıyasla, bu yılın ilk 6 ayında e-İhracat firmaları üzerinden yurt dışına çıkan sipariş adedi yüzde 60 artarken, ciro oranları yüzde 85 yükseliş gösterdi. e-İhracata başlayan firma sayısı yüzde 40 arttı. 2018 sonuna kadar cironun, geçen yıla kıyasla yüzde 150’den fazla artacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yılın tamamına kıyasla bu yılın ilk 6 ayında e-İhracata başlayan firma sayısının ve yurt dışına çıkan sipariş rakamlarının ciddi oranda artış gösterdiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli “6 binden fazla e-Ticaret ve e-İhracat sitesine altyapı sağlıyoruz. E-ihracat tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl büyüyor. Özellikle yerli üreticiler ve KOBİ’ler için e-İhracatın önemi gün geçtikçe daha da anlam kazanıyor. Ticimax E-ticaret Akademisi bünyesinde ücretsiz e-Ticaret eğitimlerinin yanısıra, e-İhracat eğitimlerine de başladık” dedi.

İlk sırada Avrupa geliyor

Türk üreticiler için en büyük pazar Avrupa... İngiltere; en çok kozmetik, aksesuar, giyim ve elektronik eşyayı tercih ediyor. Almanya’da nüfusun yarısından fazlası, yurt dışından online alışveriş yapıyor. Giyim ve ayakkabı pazarında; Fransa, Benelüks ülkeleri, Polonya, İspanya ve İtalya öne çıkıyor. Avrupa genelinde hane başına düşen yıllık online alışveriş harcaması 2 bin avro... Yerli KOBİ’ler, her geçen gün bu pastadan daha büyük pay alıyor.

Orta Doğu’da cirolar yükseliyor

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt’in başı çektiği Orta Doğu ülkeleri de online alışveriş pazarında Türkler için büyük fırsatlar sunuyor. Giyim ve gıda, en çok tercih edilen kategoriler olmakla birlikte; düğün alışverişi gibi farklı kategorilerde hizmetler sunan e-Ticaret siteleri, Körfez ülkelerinde yoğun olarak tercih ediliyor. Özellikle tesettür giyim üzerine yoğunlaşan yerli firmalar, Orta Doğu’da büyük ciroları yakaladı.

Komşularda büyük fırsatlar

Rusya’da e-Ticaret hacmi 27 milyar dolara ulaşmış durumda. e-Ticaretin yaklaşık üçte biri, yabancı mağazalardan. Türkiye için burada büyük potansiyel bulunuyor. Azerbaycan pazarı da, Türk e-Ticaret siteleri için avantajlı konumda. Her segmentten ürünle ilgileniyorlar. Komşumuz Gürcistan; özellikle hazır giyim, moda ve tüketim ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Her kategoriden e-Ticaret girişimcileri için, 7 milyar avroluk Ukrayna pazarı da doğru bir tercih...