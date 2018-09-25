Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye istifasını verdi. Arjantin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Caputo'nun kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiği belirtildi. Açıklamada, "IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye, finansal piyasalara, para politikasına ve kurların durumuna güveni yeniden tesis edeceğine inanç ile birlikte, bu istifa kişisel nedenler kaynaklı" denildi. Caputo, istifa eden Federico Sturzengger'in yerine 15 Haziran'da bu göreve getirilmişti.



ÜLKEDE GREVE GİDİLDİ



Öte yandan Arjantin'de sendikaların çağrısı ile Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin iş dünyası dostu politikalarını protesto için 24 saatlik greve gidildi. Bu sabah itibarıyla Arjantin'in ana tarımsal ürün ihracat limanı Rosario'da faaliyetler grev nedeniyle durdu. Toplu taşıma hizmetlerinin verilmediği ülmkede, finansal phiyasalar ise normal şekilde açıldı.

