Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, “dünya mermer piyasasına yön verecek” nitelikte Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurulmasına ilişkin bütün izin süreçleri tamamlandı. Taahhütte bulunan 61 yatırımcı, 5-6 ay içerisinde fabrikalarını kurmaya başlayacak. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türkiye’de 6 üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir ekibin, 4 yıl boyunca Erenler bölgesinde mermer rezervi araştırması yaptığını anımsattı. Akademisyenlerin, çalışmaların sonunda bölge için 500 milyar dolar değerinde mermer rezervinin olduğunu tespit ettiğini belirten Tatlıoğlu “En yoğun yerimiz de Erenler bölgesi. Burası gibi 3-4 bölgemiz daha var” dedi.



KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Mermer ocaklarını işleten iş adamlarının ülkeye döviz girdisi sağlayabilmek için gece gündüz gayret gösterdiklerini vurgulayan Tatlıoğlu “Ancak şu anda mermeri çıkarıp blok halinde satabiliyorlar. Blokun yanında mermeri biçerek, işleyerek katma değer kazandırarak da satabilmemiz lazım. Çünkü bir bloku 5 liraya satıyorsak biçilmiş işlenmiş halde 25 liraya bir de İtalyan mermeri diye geri alıyoruz. Maalesef ülkemizde böyle kaçan bir fırsat var” diye konuştu.



MEVCUT KAZANÇ ARTACAK

Başkan Tatlıoğlu, OSB ile yeni ocaklar açılacağının düşünüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti: Mermer ocakları var zaten üretimlerini yapıyorlar. Biz açılmış ocakların çıkan mermerlere katma değer sağlamak için fabrikalar kurup o blokları 2 milimetreye kadar biçerek ve şekil vererek yurt dışına satmayı planlıyoruz. Şu anda 61 firma bize hemen yer lazım diye taahhütte bulundu. Mermeri işleyip de satabilmemiz demek mevcut kazandığımız paranın 7-8 katı hatta bazı kalemlerde 11 katına kadar para kazanacağız anlamına geliyor.

30 bin kişiye iş imkânı

İrfan Tatlıoğlu, OSB sayesinde binlerce kişinin istihdam edileceğini ve ilçeye tersine göçün olacağına işaret ederek “Bu Orhaneli’nin miladı demek. 61 fabrika 200’er kişi çalıştırsa bir sürü istihdam oluyor. Ben bazen 20-30 bin kişi istihdam edilecek diye söylüyorum ama bu rakamlar abartılı geliyor bazılarına. Nakliyecisini, çarşı esnafını, bakkalını düşündüğünüz zaman hakikaten Orhaneli için bir milat sayılır” dedi. Tatlıoğlu, 700 dönüm alan üzerine çok güzel bir proje yaptıklarını ve içinde yüksekokulu, otel, fuar alanı da olacağını aktardı.