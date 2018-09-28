Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yatırımlarını artıran Çinliler Türk devine talip oldu. Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Çinli Tatwah’ın Türk Telekom’un bankaların elindeki hisseleri için görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma işlemini Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) üzerinden yapan Oger Telecom Türk Telekom’un finansmanı için bankaların kapısını çalmıştı. 2013 yılında yapılan anlaşma ile de OTAŞ 4.75 milyar dolar kredi temin etmişti. Ancak aradan geçen zaman içerisinde kredinin geri ödemesi bir türlü gerçekleşmedi. Bunun üzerine Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Rekabet Kurulu’na başvurarak OTAŞ ödenmeyen borcu için hisse devri talep etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da onayıyla OTAŞ’ın yüzde 55 hissesi bankalar tarafından kurulan ortak girişim şirketine devredildi. Bunun üzerine ellerindeki hisseler için uluslararası alanda yatırımcı arayışına girişen bankaların Çinli Tatwah almak için görüşme yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Türk Telekom’dan KAP’a yapılan açıklamada ise “Bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’deki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlanmış bulunmaktadır. Ancak bu haberlerde belirtilen konuda şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda Şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.

Türk bankaları 3 milyar dolar alacaklı

OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.