Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ağustos ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalat da yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşirken ihracatın ithalatı karşılama oranı da yıllık bazda yüzde 69.1’den, yüzde 83.6’ya yükseldi.



DENGELENME BAŞLADI

Dış ticaret açığının ağustosta belirgin gerilemesinin ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 11 Ekim’de açıklayacağı ödemeler dengesi istatistiklerine çevrildi. Ekonomistlere göre ağustos dönemi cari işlemler hesabı 3 yılın ardından ilk defa fazla verebilir. Dış ticaret açığının ağustosta belirgin oranda azaldığına dikkat çeken Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Dış ticaret verisinden sonra, ağustos ayında cari denge 2,5 milyar dolar fazla verebilir diye düşünmekteyiz. Geçen yılın aynı ayında cari denge 922 milyon dolar açık vermişti. Bu şekilde gelirse, son 12 aylık cari açık 51,1 milyar dolar seviyesine gerileyecek. YEP’te yüzde 3,8 büyüme beklentisi ile 36 milyar dolar cari açık öngörülmüştü” dedi. İş Portföy Makroekonomik Araştırma Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci ise dış açıktaki gerilemenin son üç aydır sürdüğünü belirterek, “Burada hem iktisadi faaliyetteki dengelenme, hem de altın ithalatında normalleşme etkili oluyor. Ekonomideki yavaşlama dış açıktaki düşüşün önümüzdeki dönemde de devam edeceğine ve diğer ekonomik verilere de sirayet edeceğine işaret ediyor. Örneğin ağustos ayında cari fazla verebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

AB'YE İHRACAT AZALDI

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 118 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi 900 milyon dolarla Birleşik Krallık, 648 milyon dolarla Irak ve 637 milyon dolarla ABD takip etti. Almanya’ya ihracat artmasına rağmen AB’ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolara geriledi. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 551 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla Çin, 1 milyar 277 milyon dolarla Almanya ve 920 milyon dolarla ABD izledi.