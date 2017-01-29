Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Necmi ÇİÇEKÇİ

Emlak Konut GYO’nun Şubat ayında başlatacağı “20 yıl vade ve düşük faizli konut kredisi”kampanyasına sektörün önde gelen isimlerinden GYODER, KONUTDER ile özel sektörde destek veriyor. Konut sahibi olmak isteyen özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalana-cağı kampanyada, vatandaşlar 240 ay (20 yıl) vade ve düşük faizle kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Sektör temsilcilerinin kampanya ile ilgili görüşleri ise şöyle:

ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Emlak Konut’un başlattığı 'Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz' kampanyası hem sektöre hem de ekonomiye yadsınamaz bir katkı sağladı. 2016’nın ikinci yarısında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, yürütülen tarihi kampanya sayesinde satış rekorları kırıldı. Şimdi bu hareketliliğin 2017'de de devam etmesi için Emlak Konut’un başlattığı seferberlikte biz de varız dedik.

Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan, bizim de Avrupa Konutları Başakşehir projemizle dahil olduğumuz kampanya, Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güvenimizin göstergesidir. Orta ve alt gelir grubu, ülkemizin en çok konut talebi olan kesimidir. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapan kampanya kapsamında; Türkiye’de ilk defa 20 yıl vadeyle taksit imkanı sunulacak. Böylelikle vatandaşlarımız için gerçek anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilmenin de önü açılmış olacak. Kampanyanın vatandaşa uygun şartlarda konut edindirme avantajının yanı sıra sektöre de büyük ivme kazandıracağı kanaatindeyim.

Ayrıca 240 ay vadeye konut satış kampanyasının yapılması, 2017 yılında 2016 rakamının aşılmasına öncülük edecektir diye düşünüyorum.

MAKSEM GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ BİLAL AYDOĞAN

2016’da beklenmediğimiz hain darbe girişiminin ardından ‘ekonominin çarkları dönsün' diye ağustos ayında başlatılan kampanya, iç piyasaya büyük hareket kattı ve yüzde 4 büyüme ile 2016 yılı rekorla kapatıldı. Emlak Konut GYO önderliğinde bizim de Bulvar İstanbul projemizle dahil olduğumuz kampanya ile ekonomimiz büyük ivme kazandı. Yıl sonunda açıklanan konut satış rakamlarıyla da ülkemize ve sektöre olan güven tazelenmiş oldu. Şimdi de sektörün en büyüğü diyebileceğimiz bir kampanya hayata geçiriliyor. 1 Şubat’ta Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılacak GYODER ve KONUTDER’inde desteklediği tarihi kampanya ile Türkiye’de ilk kez 20 yıl vade ve düşük faiz oranlarıyla markalı konutların satışı yapılacak. Bizim de Bulvar İstanbul projemizle yer alacağımız bu kampanyayı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için tarihi bir fırsat olarak görüyorum. 20 yıl vade ve minimum seviyelerde tutulan faiz oranları yatırımcının konut alımını kolaylaştıracak. Daha önce yüksek faiz oranları nedeniyle konut sahibi olamayanlar vatandaşlar bu kampanya ile kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Bizler ülkemizin yarınlarına güvendiğimizi bu kampanya ile bir kez daha göstermiş olduk.

VADİŞEHİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜKSEL AKGÜL

Milletimiz, 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi karşısında dik duruş sergileyerek devletine, ülkesine ve bayrağına sahip çıktı. İnşaat sektörü de ekonomide oluşabilecek ivme kaybını telafi etmek için Emlak Konut öncülüğünde tarihi bir kampanyayı hayata geçirdi. Yıl sonuna kadar olumlu etkilerini gördüğümüz kampanya sayesinde satış rekorları kırıldı.

Gayrimenkul sektörü 2017 yılında tarihi bir kampanyayı daha hayata geçiriyor.

Emlak Konut GYO ‘nun öncülüğünde özel sektöründe yer aldığı bu tarihi kampanyayı sonuna kadar destekliyoruz. Bu hamle hem sektörün hareketlenmesine hem de birçok insanın ev sahibi olmasına büyük katkı sağlayacaktır. 240 ay vade, yüzde 0,75 - 0,85 gibi dip seviyelerde tutulan faiz oranlarıyla vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Irmak Group olarak inanıyoruz ki; her türlü olumsuzluğa karşı dik ve inançlı duruş sergileyen milletimizin ülkemizin yarınlarına olan güveni tam. Bizler de ülkemizin 20 yılına güveniyoruz.