İsra Holding’in V Yeşilada Göl Projesi hızla yükseliyor! Deprem izolatörüyle projeler daha güçlü

İsra Holding tarafından hayata geçirilmekte olan ve İstanbul’un deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük projeleri arasında yer alan V Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl’de çalışmalar sürüyor. Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelen V Yeşilada, Sultangazi-Gaziosmanpaşa aksında konumlandırılıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - İnsanların güvenli ve sağlam yapılarda yaşamasının büyük önem taşıdığını ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Şirket olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi burada da yönetmeliklere uygun, güçlü ve sağlam bir yatırıma imza atıyoruz. V Yeşilada projemiz, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Biz, bu sistemle birlikte sitemizde yaşayacak sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor ve premium konforu maksimum güven çerçevesinde yaşamalarını istiyoruz. En yeni inşaat teknikleri ve üstün teknolojilere yer verdiğimiz projemiz, merkezi konumu, eşsiz göl ve orman manzarası ile çok özel bir yaşama imkânı sunacak. Satışlarına kısa süre içerisinde başlayacağımız projemiz cazip fiyat ve uygun ödeme şartlarıyla da konut alıcılarının yüzünü güldürecek” dedi.

PROJE DOĞRU LOKASYONDA

İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarıyla birlikte TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesişim noktasında yükselen V Yeşilada, yapımı devam eden İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Bu projeyle bölgenin büyük bir değer artışı yaşayacağını ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “V Yeşilada projemiz, İstanbul Üniversitesinin Çapa’daki birimlerini taşıyacağı Hasdal Kampüsüne yakın bir lokasyonda konumlandırılıyor. Çok geniş bir alanda, sağlık sektörünün son teknolojik altyapısıyla hayata geçirilmekte olan Hasdal Kampüsü projesi binlerce tıp görevlisine ev sahipliği yapacak. Çapa’nın Hasdal Kampüsüne taşınmasıyla bu bölgenin çehresinin değişeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte projemiz konum olarak İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi megaprojelerin bağlantı noktalarına çok yakın bir konumda, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesişim noktasında yükseliyor. Tüm bu detaylar V Yeşilada’da yaşayacak aileler için önemli bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.