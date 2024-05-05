Millet bahçeleri vatandaşa nefes oluyor! Yaz için hazırlıklar tamamlandı

Muhalefetin eleştiri oklarına maruz kalan Millet bahçeleri, vatandaşa nefes oldu. Türkiye genelindeki 237 millet bahçesinde yaz için hazırlıklar tamamlandı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - 2018 yılında yapımına başlanılan millet bahçeleri bugün meyvelerini veriyor. O dönem muhalefetin eleştiri oklarına maruz kalan bu girişim, bugün insanların sosyalleştiği ve nefes aldığı alanlara dönüştü. Havaların ısınması ile özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için tercih ettiği millet bahçelerinde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bugüne kadar Türkiye genelinde 237 millet bahçesi hizmete açıldı, 275 millet bahçesi ise yapım aşamasında. Hedeflenen 100 milyon metrekarelik yeşil alanla, millet bahçeleri, Türkiye’nin dört bir yanını kapsayacak şekilde genişleyerek, şehirlerin daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir yerler hâline gelmesine ön ayak oluyor. Öte yandan millet bahçelerinin bulunduğu bölgeler gayrimenkullerin değerini de artırıyor.

SOSYALLEŞME ALANLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan “2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma” hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güç olduğunu belirtti. Çevre alanında gerçekleştirilen hizmetleri, millet bahçesi projeleriyle taçlandırdıklarını vurgulayan Özhaseki “Şehirlerimiz, millet bahçelerimizle nefes alıyor. Şehirlerimizin merkezinde, yeşilin binbir tonuna sahip, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla millet bahçelerimiz vatandaşlarımızı bekliyor” ifadelerini kullandı.

