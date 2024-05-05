Uygun fiyatlı daireler iyi getirim sağlıyor! KKTC yatırımda fırsat sunuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konut yatırımcısının ilgisi artıyor. Fiyatların düşük oluşu, döviz ile kira getirisi ve büyüme potansiyeli yavru vatanı cazip hâle getiriyor. Şirketin cazip kampanyaları da dikkat çeken bir diğer unsur.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - İtalya’ya bağlı Sicilya ve Sardinya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son dönemde inşaat projeleri ve yatırımcı ilgisi ile dikkat çekiyor. Sıcak iklimi, neredeyse dört mevsim turizm potansiyeli, emlak fiyatlarının Avrupa’ya göre daha düşük olması ve poundla kira getirisi, adayı konut yatırımı için cazip konuma getiriyor. Ada’da yerli, yabancı yaklaşık 30’u büyük olmak üzere, irili ufaklı birçok müteahhidin yüzlerce daireyi aşan konut projeleri sürüyor. Artan talep ise gayrimenkul fiyatlarını artırıyor. Öte yandan firmaların çok cazip kampanyaları bulunuyor.

UCUZ EV SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

KKTC’de konut fiyatları da oldukça uygun. Bugün 1+1 bir dairenin başlangıç fiyatı 2,5 milyon TL civarında. 2+1’ler 3-3,5 milyon TL, 3+1 daireler ise 4-6 milyon TL arasında alıcı buluyor. Fiyatlarda bir sınır yok, müstakil bir evde oturmak isterseniz 8-10 milyon TL’leri gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak KKTC’de yatırımı bulunan bazı firmalar çok cazip kampanyalar sunabiliyor. Örneğin 528 bin TL ödeme yaparak imarlı bir arsa satın alıyorsunuz. Müteahit firma 528 bin liraya aldığınız arsaya proje üretiyor. Kat karşılığı anlaştığınız şirkete herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Kısacası 528 bin TL ödeyerek 1+1 daire alabiliyorsunuz.

YATIRIMLAR 8 YILDA GERİ DÖNÜŞ SAĞLIYOR

Kıbrıs’ta konut yatırımlarının amortisman süresinin kısa olduğunu ifade eden sektör oyuncuları “Örneğin bazı yurt dışı piyasalarda bir gayrimenkulün amortisman süresi 25 yıla kadar uzayabilirken, aynı süre Türkiye’de 10-15 yıl, KKTC piyasasında ise 8-10 yıl kadardır. Yani Kuzey Kıbrıs’ta satın alacağınız bir mülkün yatırım maliyeti, diğer yurt dışı piyasalardan, hatta Türkiye’den çok daha hızlı geri dönüyor” diyor.

DÖVİZ İLE KİRA GETİRİSİ AVANTAJI

Kira getirisinin de önemli olduğunu ifade eden sektör oyuncuları şu bilgileri aktarıyor: Kuzey Kıbrıs’ı gayrimenkul yatırımı açısından avantajlı kılan belki de en önemli piyasa şartı, dövizle kiralama alışkanlığı… Ülkedeki mülk kiralama ve satış işlemleri, çok eskiden bu yana İngiliz Sterlini üzerinden işlem gördüğü için, yapılacak bir yatırımın getirisi döviz üzerinden oluyor. Ada’da şu an yeni konutlarda kira bedellerinin 600-800 sterlin seviyesinden başladığı düşünülürse, piyasanın değeri daha net anlaşılabilir.

KONUT YATIRIMLARI YURT DIŞINDAN DAHA CAZİP

Sektör oyuncuları, konut yatırımcılarının yurtdışına yönelmesi yerine KKTC’den ev almasının daha kârlı bir iş olacağını ifade ederek “Birincisi yatırımını kendi ülkene yapıyorsun. Yurt dışından yapılan konut yatırımını kontrol etmen, olası bir sorunda muhatap bulman pek kolay oluyor. İkincisi konut fiyatları Avrupa’dan çok daha uygun pozisyonda. Ayrıca Avrupa’da konut fiyatlarının prim yapma şansınız çok düşük. Çok uzun vadede kazanabiliyorsunuz. Ancak KKTC ciddi bir fırsat veriyor” diyor.