Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırlı sayıda daire için geçerli kampanyada 1+1 dairelerin fiyatları 750 bin TL’den, 2+1 dairelerin fiyatları ise 1 milyon TL’den başlıyor. Ay sonunda son bulacak kampanya kapsamında alternatif ödeme planları sunuluyor. 550 metre uzunluk ve 17 metre genişliğindeki alışveriş caddesiyle bölgenin çehresini değiştirecek Piyalepaşa İstanbul'da ayrıca 2 bin 500 metrekarelik spor merkezi yer alıyor. 82 bin metrekare alanda yükselmekte olan proje, merkezi noktadaki konumuyla yatırımcılara önemli bir prim fırsatı da sunuyor. 31 Mayıs’ta sona erecek kampanya kapsamında 60 aya vade farksız ödeme planıyla ev sahibi olma imkânı sunuluyor.

Kampanya kapsamında dairenin yüzde 35 peşinat olarak ödeniyor ve kalan miktarı 60 ayda vade farksız olarak veya 120 aya yüzde 0,45 vade farkıyla kredilendirme imkânı sağlanıyor..