Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayazağa’nın dönüşümünde büyük rol oynayan Artaş İnşaat ve İnvest İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Vadistanbul’un 762 konuttan oluşan Vadistanbul Park etabında; 100 bin metrekarelik ofis, 20 bin metrekarelik home office, 22 bin metrekarelik mağaza alanı ve 3.700 araçlık otopark yer alıyor. Türk inşaat sektörünün sembol projesi Vadistanbul’un son etabı Vadistanbul Park, toplam 424 bin metrekare alan üzerinde konumlanıyor. 74 bin metrekarelik arsa alanına sahip, 3+1 ve 4+1 dairelerin yoğunlukta olduğu Vadistanbul Park’ta 1+1, 2+1, 5+1 daire seçenekleri de sunuluyor. Türkiye’nin uluslararası arenadaki vitrin projesi olarak konumlanan ve Türkiye’nin en kazançlı gayrimenkul projeleri arasında yer alan Vadistanbul’un son etabı Vadistanbul Park’ta 846 bin TL’ye daire sahibi olunurken projede ayrıca avantajlı ödeme planları da yer alıyor.



Kampanya dahilinde; yüzde 50 peşinatla 36 vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra, yüzde 5 peşinatla kalan ödemenin yüzde 15’i 1 yıl sonraya, yüzde 80’i ise teslim sonrasına ertelenerek taksitlendiriliyor.



VADİSTANBUL “İLK”LERİ VE “EN”LERİYLE ÖRNEK PROJE

Vadistanbul, birçok alandaki “İlk”leri ve “En”leriyle öne çıkıyor. İstanbul’a yeni bir iş ve yaşam merkezi geliştirme hedefiyle Artaş İnşaat ve Invest İnşaat ortaklığında Ayazağa’da Eyvap Holding’e ait fabrika alanlarının dönüşüme tabi tutularak yeni bir kent merkezi oluşturuldu.



Vadistanbul projesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümüne imza atılırken, 300 bin metrekare ofis alanı ve otelin yer aldığı Bulvar etabı Maslak’ın, 270 mağazanın yer aldığı AVM Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi’nin alternatifi haline geldi. Vadistanbul Teras’ta yaşam başlarken Park etabında yer alan 762 konutla yeni bir yaşam merkezi yükseliyor.



İnşa çalışmalarının devam ettiği Vadistanbul Park etabının tamamlanmasıyla ve proje genelindeki tüm doluluğun sağlanmasıyla birlikte Vadistanbul’da 30.000 kişinin çalışacağı ve 42.000 kişiyi aşacak gündüz nüfusuyla yeni bir kent oluşacak.



Türkiye’nin ilk havaray’ı hizmete girdi

Türkiye’nin ilk özel Havaray’ı da Vadistanbul projesi dahilinde Artaş İnşaat ve Invest İnşaat’ın 15,5 milyon avroluk yatırımıyla hayat buldu. Kendi içinde bir kent olarak geliştirilen Vadistanbul, Havaray ile şehrin Metro ağına Seyrantepe durağından bağlanıyor. Yalnızca 2 dakikada Seyrantepe Metrosu’ndan Vadistanbul AVM’nin food court katına doğrudan erişim sağlayan Havaray tüm bölge için de büyük öneme sahip.