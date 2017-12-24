Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat tarafından perakende sektörünün önde gelen markalarının temsilcilerine tanıtılan AVS (Alışveriş Sokağı) Mart 2019 tarihinde hizmet vermeye başlayacak.

Polat Holding imzasıyla Türkiye'nin özel sektör eliyle hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Piyalepaşa İstanbul'un Alışveriş Sokağı etabı, Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tanıtıldı. Adnan Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 550 metrelik uzunluğu ve 17 metrelik genişliğe sahip alışveriş sokağı da yatırımcılara tanıtılmış oldu. Alışveriş sokağı bünyesinde 120'nin üzerinde mağazanın hizmet vermesi bekleniyor. Polat: "İnsanlar açık alanlarda, tıpkı bir sokak ortamı hissiyatıyla alışveriş yapmak istiyorlar. Biz de buradan yola çıkarak Piyalepaşa İstanbul’da Alışveriş Sokağı kurguladık” dedi.