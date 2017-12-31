Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortak Girişim, yaşamın başladığı Park 34’te teslime hazır daireleri 485 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 60 ay 0 faiz fırsatıyla konut alıcılarına sunuyor. Zengin sosyal olanakları, eşsiz manzarası ve modern yaşam alanlarıyla Kartal’ı yepyeni bir konut konseptiyle buluşturan Ortak Girişim; benzersiz ödeme seçenekleri sunduğu prestijli projesiyle yeni yılda yeni bir yaşam vadediyor. Yüksek standartlarda yaşam vadeden ve her zevke hitap eden konut seçeneklerinin sunulduğu projede tamamı Fransız balkonlu 2+1, 3+1 ve dublex daire tipleri yer alıyor. Proje 34 katlı tek blok hâlinde yükseliyor.