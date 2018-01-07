Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçekent bölgesi; yaşam alanları, ticari alanlar, sağlık kompleksleri, eğitim kurumları ve geniş sosyal donatılarıyla kendi kendine yeten bir yaşam alanı olarak büyümesini sürdürüyor.

Bu bölgede Emlak Konut, geliştirdiği projelerle bugüne kadar 976'sı ticari ünite olmak üzere yaklaşık 9 bin yapı üretmiş durumda. Yine bu projeler kapsamında 2 lise, 5 ilk-ortaokul, 5 kreş 3 sağlık tesisi ve 3 de cami bölgeye kazandırıldı. Tüm bunlara ek olarak Emlak Konut, bölgenin sosyal yaşamına yönelik projeleriyle Bahçekent’in gelişimine katkısını sürdürüyor. Bu kapsamda Bahçekent, Emlak Konut tarafından yapılarak hizmete açılan göletler, piknik yerleri, yürüme ve spor alanlarını içinde barındıran 142 bin metrekarelik dev şehir parkı ‘Hayat Park'a da ev sahipliği yapıyor.

Bir yandan yaşamın başladığı, bir yandan da çalışmaların devam ettiği bölgede toplu taşıma projeleri de hız kazandı. Yanı başındaki sağlık ve eğitim kurumlarıyla kendi başına bir yaşam alanı olan bölge, TEM otoyoluna yakınlığı ve Bahçeşehir'e 5 dakikalık mesafelik konumuyla dikkat çekiyor. Bölgenin devam eden Metro, 3. havalimanı, Kanal İstanbul gibi planlanan dev projelerle daha da değer kazanması bekleniyor.