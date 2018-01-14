Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un nitelikli konut bölgelerinde, markalı projelere imza atan İhlas Yapı, aile öncelikli modern hayatın ihyacı olan yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. Beylikdüzü’nde inşa edilen, Marmara Evleri serisinin en yenisinde, lüks ve konforlu daireler esnek ödeme şartları ve avantajlı fiyatlarla takdim ediliyor. Ön satışların başladığı Marmara Evleri 4’te daire bedelinin yüzde 50’si teslimde alınıyor. Ayrıca projede bankasız ve vade farksız ödeme imkânı da sunuluyor.



AİLELER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkânın yer alacağı Marmara Evleri 4, aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor.

Modern mimarisi ve geniş peyzaj alanıyla bölgeye değer kazandıran Marmara Evleri 4’te, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler 126 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Peyzaj için geniş alanların ayrıldığı projede; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, çok maksatlı eğitim salonları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Modern yaşam konsepti, estetik mimarisi, birinci sınıf ankastreli, konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkânları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan projede, 24 saat güvenlik, kesintisiz jeneratör hizmeti ve her daire için kapalı otopark standart olarak müşterilere sunuluyor.

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı olan E-5 ve TEM otoyollarına, eğitim kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile öne çıkıyor. Yapımı planlanan Beylikdüzü Metrosu’nun Yakuplu istasyonuna komşu olan proje, gelecekte de deniz yolu ile yolcu taşımasının merkez üssü olması planlanan Ambarlı Limanı’nın yanı başında konumlanıyor. Bugüne kadar Bizim Evler markalı projelerde erken teslimi klasik hâle getiren İhlas Yapı, lüks ve konforlu bir hayat vadettiği Marmara Evleri 4 sitesinde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.