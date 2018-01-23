Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senegal Ticaret Bakanı Alioune Sarr, Türk firmalarının, son yıllarda Senegal’de havalimanı, kongre merkezi ve hal kompleksi inşası başta olmak üzere özellikle inşaat alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Sarr, başkent Dakar’da Türkiye ve Senegal ekonomik ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin sağlık alanında inşa ettiği şehir hastanelerine Senegal’de de ihtiyaç olduğunu anlatan Sarr “Türkiye yılda 500 bin konut inşa ediyor. Senegal’in 50 bin konut inşasına ihtiyacı var” dedi. Sarr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Macky Sall arasındaki güçlü dostluk ilişkisi sayesinde Senegal ve Türkiye arasındaki bağın son yıllarda daha da güçlendiğini vurguladı. Sarr “Söz konusu yatırımlar ve son iki aydır bakanlık düzeyinde Türkiye’den Senegal’e yapılan üst düzey ziyaretler gösteriyor ki Senegal ve Türkiye arasındaki bağ güçlenmeye başladı. İki ülke arasındaki ekonomik ticaret 2015’ten bu yana yüzde 113 büyüdü” açıklamasını yaptı.

Ticaret hedefi 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall’ın ikili ticaret hacmi için koydukları 250 milyon dolarlık ticaret hedefinin büyük çoğunlukla gerçekleştiğini söyleyen Senegalli Bakan “Önümüzdeki beş yıllık zamanda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar olarak hedeflenmiştir” diye konuştu. Sarr, Türk firmalarının Senegal'i dost ve istikrarlı bir ülke olarak görmesi gerektiğini altını çizerek, ülkesinin Türk firmalar için ECOWAS'a (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) giriş kapısı olduğunu kaydetti.