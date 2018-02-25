Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lokasyonu ve ayrıcalıklarıyla gelecek vadeden projeden ev sahibi olmak isteyenler, peşin alımlarda yüzde 20 indirim avantajından yararlanacak.

İstanbul’un en planlı gelişen bölgelerinden Bahçeşehir; güzergâhı netleşen Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy hattında hayata geçirilecek Kanal İstanbul projesine komşu konumuyla değer kazanmaya devam ediyor.

Bölgenin merkezinde 4 bin konutluk Vaditepe Bahçeşehir projesini geliştiren ve bugüne dek inşa ettiği 75.000 konutla kalite ve güvenin sembolü hâline gelen KİPTAŞ, az katlı ve yüksek katlı blokların yer aldığı projesinde, klasik mahalle yaşamını modern şehir hayatına taşıyor.



PEŞİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM AVANTAJI

Bahçeşehir’in en prestijli ve konum olarak avantajlı yerinde bulunan Vaditepe projesi, Kanal İstanbul’a yakın konumunun yanı sıra, avantajlı fiyat ve esnek ödeme seçenekleriyle de kazanç vadediyor. 2+1’den 5+2’ye kadar konut seçeneklerinin yer aldığı Vaditepe Bahçeşehir’de Kanal İstanbul manzaralı, sınırlı sayıdaki 3+1 ve 4+1 dairelerinin satışları devam ediyor.

Teslime hazır, sınırlı sayıdaki daireler için sağlanan kampanyada; yüzde 5 peşinatla 60 aya vade farksız konut kredisi imkânının yanı sıra KİPTAŞ, yatırımcılara peşin alımlarda yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor. Estetik tasarımı ile öne çıkan Vaditepe Bahçeşehir’de hizmete giren 41 derslikli ilkokul, 1.300 öğrenci kapasiteli ortaokul, 72 derslik, 2.160 öğrenci kapasiteli lise ve 3 caminin yanı sıra zengin sosyal donatı alanları site sakinlerine sunuluyor.