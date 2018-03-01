Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Protokol Yolu Esenboğa Havalimanı güzergahında inşa edilen 5 bin 82 konutluk KuzeyKent’i tanıttı. Turan, projenin uygulandığı alanın geçmişte gecekondu bölgesi olduğunu hatırlatarak, “Buradan 6 bin 500 gecekondu sahibi tahliye edildi ama yine burada yaşayan vatandaşlarımız yerinde yaşar hale getirildi. Bu projenin ikinci etabı. İnşallah yaz aylarında oturmaya başlanacak. 5 bin 82 konut bitme aşamasına geldi sayılır. Proje 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşuyor” dedi. Turan, konutların yanında yapılan Ankara’nın en büyük kongre merkezinin bitmek üzere olduğunu aktararak “Camisi ve külliyesi var. Dolayısıyla burası Ankara için yeni bir yaşam alanı. Ankara’da bundan sonra KuzeyKent adıyla anılacak, yaklaşık 40-50 bin nüfusu barındıracak çok prestijli yeni bir yaşam alanı oluşturduk” diye konuştu. Başkan Turan, projenin ilk 250 dairelik kısmını 6 Mart’ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacaklarını bildirdi. Ergün Turan, projenin kentsel dönüşümde Türkiye’nin nereden nereye geldiğini de gösterdiğini vurguladı. İlk etapta 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daireler 235 bin lira ila 578 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak.