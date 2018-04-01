Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

316 daire ve 113 ticari alanın bulunduğu Akkent 6 projesinde daire fiyatları 231 bin TL ile 354 bin TL arasında değişiyor. İki blok şeklinde tasarlanan Akkent 6, konum itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na 15 dakika, Kızılay merkeze 20 dakika, İstanbul yoluna ise 8 dakikalık uzaklıkta inşa ediliyor. Büyüklükleri 55 metrekare ile 69 metrekare arasında değişen dairelerin yer aldığı Akkent 6 projesinde ev almak isteyenler için kişiye özel ödeme seçenekleri de sunuluyor. Yüksek prim potansiyeline sahip olan Akkent 6 projesinde ticari alanların fiyatları ise 600 bin TL’den başlıyor.