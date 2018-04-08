Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bu üçlü çok ses getirir” mottosuyla başlayan bahar kampanyasında; peşinatsız, vade farksız, bankasız, 1 yıl ötelemeli ödeme seçenekleriyle konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Ayrıca projede 84 ay sıfır faiz ve 120 ay yüzde 0,49 vadeli ödeme seçenekleri yer alıyor. 22 katlı iki bloktan meydana gelen Luxera Meydan projesinde 242 daire ve 50 mağaza bulunuyor. Metro hatlarının yanı başında yükselen proje yüksek prim potansiyeli taşıyor. 2019 yılı sonunda teslimleri gerçekleştirilecek Luxera Meydan’da fiyatlar 403 bin liradan başlıyor. 5 bin metrekare arsa üzerinde hayata geçirilen Luxera Bahçelievler projesi ise Atatürk Havalimanı ve Kanal İstanbul’un başlangıç noktası olan Küçükçekmece Gölü’ne yakınlığıyla dikkat çekiyor. 4 bin metrekarelik ticari alana sahip olan projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Projede fiyatlar 471 bin liradan başlıyor.

70 daire ve 4 mağazalık butik konseptiyle öne çıkan Luxera Güneşli projesi de bahar kampanyasına dahil edildi. İçerisinde 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı Luxera Güneşli, TEM ve E5’e 5 dakikalık mesafede hayata geçiriliyor. Projede fiyatlar 390 bin liradan başlıyor.