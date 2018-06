Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün köklü firmaları arasında yer alan Yılmaz İnşaat, ihalesini kazandığı Galatasaray Spor Kulübü’nün eski Riva arsası üzerinde Türkiye’de örnek teşkil edecek bir projeye imza atacak.

45 yıllık tecrübesi ile bugüne dek Fuaye Süreyyapaşa, Fuaye Turkuaz, Fuaye Deniz ve Fuaye Çarşı projelerine imza atan Yılmaz İnşaat, Riva projesinin yanı sıra Ayazma Emlak Konutları 2. Etap, Emlak Konut Ayazma Cami ve Emlak Konut Ayazma İlkokul, ortaokul ve lise projelerini de hayata geçiriyor.



2 MİLYAR TL YATIRIMLA RİVA’YA ÖZGÜN BİR KİMLİK KAZANDIRACAK

Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından 1150 dönüm alan üzerinde geliştirilen projeyle arsa bedeli hariç bölgeye 2 milyar TL’lik dev bir yatırım yapılacak.

Bugüne dek birçok proje hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz; “1974 senesinde kurulduk ve şimdiye kadar Türkiye genelinde birçok proje bitirdik. Sanayici olarak, kablo sektöründe faaliyet gösteriyoruz ve iç piyasa haricinde 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. İnşaat sektöründe ise ihalesini kazandığımız Galatasaray’ın Riva arazisinde örnek bir çalışmaya imza atacağız. Bu bölge İstanbul’un hızla gelişen yeni aksı üzerinde büyük önem arz ediyor. Bu özel projemizde Baraka Mimarlık ile çalışıyoruz. Projeyi geliştirirken doğayla iç içe bir konseptte ve yatay bir düzlemde olmasına büyük özen gösterdik. Çevreyle uyum içinde tasarladığımız projemiz az katlı ekolojik bir donatıya sahip olacak.



EĞİTİM KURUMLARI VE KAMPÜSLER PROJEDE YER ALIYOR

Hayata geçireceğimiz projemizde büyük bir eğitim kurumu ile görüşüyoruz. Mevcut alanımıza büyük bir kampüs yapacağız. Projemizde devlet okulu da ye alacak. Ayrıcalıklı bir yaşam alanına dönüştüreceğimiz projemizde aileler kreşten lise eğitimine kadar birçok hizmet alabilecek. Yine projede hizmet verecek kliniklerimiz olacak.



YAKIN ZAMANDA ÖN TALEP SÜRECİ BAŞLAYACAK

Önümüzdeki aylarda ön talep sürecini başlatacağız ve ön satışları gerçekleştireceğiz. Türkiye’de örnek olacak projemizin içerisinde biyolojik gölet, lagün olacak. Bu lagün çevresinde sosyal donatı alanlarımız ve ticari alanlar yer alacak. Aynı zamanda buradaki lagünde yüzme imkanı da olacak. Kısa süre sonra satış ofisimizi tamamlayıp doğayı seven, doğa ile iç içe olmak isteyen konut alıcılarını satış ofisimizde davet edeceğiz.



PROJEDE 2+1’DEN 6+1’E KADAR VİLLA SEÇENEKLERİ YER ALACAK

Projemizde villalarımız geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip olacak. Her metrekaresinin en iyi şekilde değerlendirildiği projemizde 2+1’den 6+1 e kadar villa seçeneklerine yer veriyoruz. 4 etaptan oluşacak projemizde yaklaşık 1500 adet az katlı villalar yer alacak. Ticari alanların yanı sıra ilk etapta 500 villa planlıyoruz. 2+1 villalarımız 160 metrekareden başlıyor. Her villanın 300 metrekareden başlayıp villa büyüklüğüne göre bahçeleri olacak. Natamam şekilde yapılacak villalarımızda, yatırımcı isterse ince işçilik için istediği paketi satın alarak villasını hazır teslim alabilecek. Projeyi 3 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz.



LANSMAN DÖNEMİNE ÖZEL VİLLALARIN METREKARESİ 7 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

Projemizi lansman döneminde görülmemiş avantajlarla yatırımcılara sunacağız. Konut metrekarelerini 7 bin TL’den başlatacağız. Daire sahibi olan insanlarımızı da villa sahibi yapacağız.



PROJEMİZ LOKASYON AVANTAJINA SAHİP

Proje alanının bulunduğu noktadan şu an Sabiha Gökçen ile 3. Havalimanına 30 dakikada ulaşmak mümkün. 3. Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Otoban ve çevreyollarıyla kolay ulaşım imkanına sahip Riva, hayata geçireceğimiz proje ile hak ettiği değeri bulacak. Bölgede devam eden Kanal Riva projesinin yanı sıra tarafımızdan çalışmaları yürütülen viyadük ve bağlantı köprüleriyle Riva 365 gün yaşanabilir hale gelecek. Tüm bu özellikleriyle sektörümüzde örnek teşkil edecek olan proje, Riva’ya da özgün bir kimlik kazandıracak.

Ekolojik özelliği ile örnek olacak

Riva projemizin esası ekolojik olması. Biz planlamayı yaparken alandaki doğayı bozmadık. Arsa bir vadi şeklinde ve içerisinde doğal sular akıyor. Biz oradaki doğal sulara dokunmadık. Arazinin en alt kotunda da bir göl yapıyoruz. Arazideki doğal sular, o gölete akacak. Burada yenilenebilir enerji sistemleri de yer alacak. 1150 dönüm alanın içerisinde 70 dönüm park olacak. Yine içerisinde 200 dönüm özel ormanımız olacak. Orman içinde aktivite ve rekreasyon alanları tasarlıyoruz. Türkiye’de bu tür parklar var ancak doğayla iç içe olan bu büyüklükte yok. Yakın zamanda projenin tüm detayları belli olacak.