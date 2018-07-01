Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbulut İnşaat, Arma Yapı ve Özdemir İnşaat tarafından Kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen Portre Sahil’de fiyatlar bölge ve proje donatılarına kıyasla ekonomik seviyelerde tutulurken, yaşam Eylül’de başlayacak.



DENİZ VE ADALAR MANZARALI

Özellikli detaylara sahip lüks daireleri ve mimari özellikleriyle dikkat çeken Portre Sahil, panoramik deniz ve adalar manzarasına sahip konumuyla dikkat çekiyor. Toplamda 137 daireden oluşan projede 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği yer alıyor. Yüzde 80’i peyzaj ve sosyal tesis alanına ayrılan Portre Sahil’de; Kapalı- açık yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, buhar odası, basketbol sahası, yürüyüş parkuru, kafe, restaurant, çocuk parkı ve oyun alanlarından oluşan sosyal tesisler alıcılara sunuluyor.



LOKASYON AVANTAJI SAĞLIYOR

Portre Sahil’in önünde yer alan Yüksek Hızlı Tren istasyonu yatırımcıların projeye ilgisini arttırırken, diğer tüm ulaşım araçlarına yakınlığı da konut alıcılarına büyük avantaj sağlıyor.