Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirdiği “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasına talep yağıyor. Kampanyaya 33 proje ve 3 bin bağımsız bölümle destek veren Emlak Konuk yoğun talep üzerine satış hedefini 5 bin adede çıkardı. Kampanyaya büyük bir bilgi olduğunu belirten Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Bu yüzden projeye dâhil olan konutları 4-5 bine çıkarabiliriz. İstanbul ve İzmir’deki yeni projelerimizi de bu kampanyaya dahil edeceğiz. Kampanya sonunda 2,5-3 milyar liralık ciro gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Belki üzerine bile çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu. Gedikli, hedeflerini 2018 yılının ilk yarısında, hem satış hem ihale anlamında yüzde 95 tutturduklarını aktararak “2019 yılında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bireysel satışın yanında yatırım çeşitliliğini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



YURT DIŞINA AÇILACAK

Emlak Konut olarak yeni pazarlara açılmak istediklerini dile getiren Gedikli, şu bilgileri verdi:

Daha farklı iş alanları ve geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Satış konusunda biraz daha yurt dışına açılmamız gerekiyor. Gerek Avrupa’da gerek Doğu’da satış konusunda Türkiye olarak bir organizasyonumuz yok. Yabancılar hep bir aracı firmayla, akraba ya da çevresiyle Türkiye’den gayrimenkul alıyor. Bazen de sorun yaşıyor. Bu durum Türkiye’nin algısını da zedeliyor. Bu yüzden satış konusunu gayrimenkul geliştirme, fon, finans konusunu yurt dışına açmamız gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız var. Bu yeni bir süreç. Yurt dışında birkaç noktada temsilcilik açmayı düşünüyoruz. Emlak Konut olarak birkaç nokta belirleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Girdiğimiz noktalar başlangıç için doğru olmalı. Bunu sonra genişletebiliriz.

Türk inşaat sektörünün dünyada ilk 3’ün içerisinde bulunduğunu aktaran Gedikli “Bugüne kadar Türkiye’de işler yap-sat mantığıyla yürüdü. Bundan sonra biraz daha gayrimenkule dayalı finansal yatırım araçlarını çeşitlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Konut fiyatlarında yükseliş 10 yıla yayılır

Türkiye ve İstanbul’da gayrimenkul fiyatlarının yüksek olmadığını vurgulayan Gedikli “Şu anda bağımsız bir bölümün fiyatı neredeyse elde etme maliyeti. Bundan sonra Türkiye’de gayrimenkul fiyatları 10 yıl sabit bir ivmeyle yukarıya gitmeye başlayacak. 2005-2010 dönemindeki gibi hızlı bir şekilde olmayabilir ama bu dönemden sonra artış eğilimine geçecek. Dolayısıyla insanlar da gayrimenkule dönüşü gerçekleştirecek” yorumunu yaptı.

DÖVİZDEN ÇIKANLAR KONUTA GİRECEK

Dövize yatırım yapanların bir süre sonra konuta döneceğini ifade eden Gedikli “Dövizi yatırım aracı olarak kullanan insanlar bir süre girip çıkacaklar. Daha uzun vadeli ve garanti olan gayrimenkule dönecekler. Bu dönem, saldırıların getirdiği küçük zamanlar. Bunlar uzun sürmez. Vatandaşımız dövize yatırım yapma taraftarı değil aslında. Bu durum sürdürülebilir değil, kısa süre içerisinde normale dönecektir” şeklinde konuştu. Gedikli, kampanya kapsamında döviz ve altınını bozdurmak isteyenlere ilişkin şu bilgileri verdi: Kampanyada dövizini altınını bozdur ama makbuzunu getir demiyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşın bize geldiğindeki beyanı oluyor. Makbuz ya da dekont görmüyoruz. İsteyene döviz, isteyene altın, isteyene TL üzerinden sözleşme yapıyoruz. Sözleşmeyi imzaladığı günden dolar kurunu alıyoruz. 1 yıl boyunca dolar kuru yüzde 20 yükseldiyse, peşinatı oranında bu yükselişi kalan borcundan değeri oranında düşüyoruz. Dolar kuru düşerse de yatırdığı gün neyse ona sabit tutuyoruz. Yani kazanç var, kayıp yok. Vatandaş yüzde 0,98 kredi oranında banka ve kefil olmadan Emlak Konut güvencesi altında gayrimenkule girmiş oluyor.