Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haziran ayı içerisinde yürürlüğe giren ve 31 Ekim 2018 tarihinde son bulacak olan ‘İmar Barışı’ süresinin uzatılmasının ekonomiye 50 milyar liraya yakın katkı sağlanabileceğini belirten İmar Barışı Uzmanı Hakan Çatalkaya,“İmar Barışı’na bugüne kadar 5 milyon 161 bin başvuru oldu. 3 milyar liralık gelir elde edildi. İmar Barışı’nda 13 milyon başvuru ve 50 milyar lira gelir bekleniyordu. Şu an hedeflenen başvuru sayısının yüzde 35’ine ulaşıldı. Başvuru süresi bir yıl daha uzatılırsa hedeflenen rakamlara ulaşılabilir. Kanunun içerisinde de bir yıl uzatılabilir ibaresi bulunuyor. Özellikle AVM, hastane, fabrika, otel, imalathane gibi kullanım ve inşaat alanları fazla olan yapılar için imar barışı yapı kayıt bedeli çok yüksek çıktığından bu tür yapılara başvurular sınırlı sayıdaydı. İmar barışı kanununda yapılan son değişiklik ile bu tür yapılarda 1000 m² altındaki projeye aykırı eklenti ve değişiklikleri için bina alanı üzerinden değil, 1000 m² üzerinden imar barışı yapı kayıt bedeli ödenecek. İmar barışında yapılan son değişiklik ile daha çok vatandaş, imar barışından yararlanacak ve imara aykırı yapılarını resmileştirip iskanlı tapularını alabilecek” diye konuştu.