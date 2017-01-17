Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç’un da katıldığı toplantıda konuşan Mehmet Uçum, anayasa değişikliğinin bir revizyon olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu değişiklik sistem içi bir revizyondan bir sistem reformuna geçiştir. Bu sistemle ‘kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılıyor’ diyenler ya gerçekten bu işi bilmiyorlar, ama bu kadar elementer bir şeyin bilinmemesi düşünülmeyeceğine göre kesinlikle manipülasyon yapıyorlar. Tam tersine bizim önerdiğimiz sistemde hukuksal yapı itibariyle kuvvetler ayrılığı güçlendiriliyor. Biz yeni sistemle ‘güç yoğunlaşması’ öneriyoruz. Açık konuşmak lazım, Türkiye’de kaç tane bakan varsa o kadar hükümet vardır. Türkiye’de hükümette çift başlılık yok çok başlılık var.”

Muhalefetin yeni anayasa için yaptığı ‘tek adamlık’ eleştirisine de değinen Mehmet Uçum, yeni sistemle Cumhurbaşkanı’nın meclis üzerinde olan yetkilerinin sınırlandırıldığını ve mecliste birlikte hareket edecek hale getirildiğini söyledi.