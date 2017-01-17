Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Isparta'da kulakları kesilen yavru köpeğin görüntüleri, başta hayvanseverler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yavru köpeğin kulaklarını kesen ve bu olayın görüntülerini sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K. ve N.Y'yi Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.