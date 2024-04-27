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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda en etkin diplomasiyi yürütüyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda en etkin diplomasiyi yürütüyoruz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM çatısı altında faaliyet gösteren uluslararası komisyon başkanları ile bir araya geldi. Fidan “Türkiye olarak Gazze konusunda en etkin diplomasiyi yürütüyoruz.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, TBMM çatısı altında faaliyet gösteren uluslararası komisyon başkanları ile bir araya geldi. Bölge ve dünyayı ilgilendiren dış politika eksenli gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Bakan Fidan toplantıda Batılı ülkelerin tek taraflı tutumunu eleştirerek, savaşın Orta Doğu’da daha geniş alana yayılmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

Fidan “Türkiye olarak Gazze konusunda en etkin diplomasiyi yürütüyoruz. Biz, 1967 sınırlarına dönülmesini ve iki devletli bir çözümü sonuna kadar savunuyoruz. Hamas’ın ‘1967 sınırlı iki devlet kurulması hâlinde silah bırakacağız’ açıklaması önemli. Çabamızı da bu yönde sürdürüyoruz. Türkiye, garantör olmaya hazır. Türkiye’nin garantörlüğünde hem bölge hem Filistin hem de İsrail rahat eder” dedi. 

Bakan Fidan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in “Filistinliler için siyasi bir perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Dolayısıyla tek çözüm iki devletli çözüm” çıkışının da önemli olduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fidan, bu konuda özel temsilci atandığına dikkat çekerek, “Bakanlığımız ara buluculuğa daha fazla önem verecek” diye konuştu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti hakkında ise “Önemli anlaşmalar imzalandı. Terörle mücadelede iş birliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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