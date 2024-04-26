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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın hadsiz paylaşımına tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den İsrail Dışişleri Bakanı&#039;nın hadsiz paylaşımına tepki

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımına tepki geldi. Açıklamada, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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