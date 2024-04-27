Erdoğan'dan Filistin'i tanımaya hazırlanan ülkelere çağrı: "İsrail baskısına boyun eğmeyin"

Cumhurbaşkanı, Kudüs Platformu konferansında önemli mesajlar verdi. İsrail’in basın ve lobi gücüyle Gazze’de işlediği cinayetlerin üstünü örtmeye çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı “Ne yaparsanız boş” dedi. Erdoğan, Filistin devletini tanımaya hazırlanan ülkelere şu çağrıyı yaptı: "Baskılar karşısında kararlı tutumu sürdürün."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı’nda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Müslüman olmanın, Müslümanca yaşamanın, hakkı, hukuku ve adaleti cesaretle savunmanın zor olduğu günlerden geçildiğini vurgulayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

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"Kudüs-ü Şerif’in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez.

Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz.

İsrail yönetimi bizi susturabileceğini zannediyor. Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze’de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş. Ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan’ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz.

BASKILARA BOYUN EĞMEYİN

Halihazırda 140 ülkenin tanıdığı Filistin Devleti’nin tanınırlığının artırılması noktasında da çabalarımızı yoğunlaştırdık. İspanya hükümetinin ve Başbakan Sayın Pedro Sanchez’in Filistin’in tanınmasıyla ilgili duruşunu takdir ettiğimizi burada vurgulamak istiyorum. Filistin Devleti’nin tanımaya hazırlanan diğer ülkeleri de baskılar karşısında kararlı tutumlarını sürdürmeye çağırıyorum.

Günümüzün Hitler’i ve Nazileri Gazze’de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir.

Duam şu; ‘Ya Rab, Kahhar ism-i şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle.

İsrail’le artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik kesiyoruz. Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail’e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye’dir.

Kürecik’teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz.

BATI’NIN DEMOKRASİ AYIBI

Gazze’de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail’e 25 milyar dolarlık askerî yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir.

Batı’nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail’e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı.

HOLLANDA BAŞBAKANI: NATO'NUN TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYACI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Vahdettin Köşkü’nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “İki ülke arasındaki münasebetlerin geçmişi 400 yılı aşıyor. Girişimcilerimiz Hollanda’da 6 milyar avro değerindeki yatırımlarıyla 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. 13 milyar dolarlık ticaretimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Başbakan Rutte ile Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliği ilgilendiren konuları konuştuk. Bölgeyle temaslarında ateşkes ve barış için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerimizi vurguladık. PKK ve uzantıları olmak üzere terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim. Erdoğan, Temmuz ayında Washington’da gerçekleştirilecek NATO Genel Sekreteri seçimine ilişkin ise “Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Hollanda Başbakanı Rutte de, “Jeopolitik bir aktör olan Türkiye NATO için de çok önemli bir güç. NATO Genel Sekreterliği adaylığım söz konusu. NATO’nun güney kanadının Türkiye’nin liderliğine ihtiyacı var” dedi.