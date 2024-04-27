İlk uçuşun onurunu yaşayan pi̇lotlar İ̇HA’ya konuştu: "Milli gurur"

Test uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren savunma sanayiimizin çelik kanatları göğsümüzü kabartıyor. ANKA-III, KAAN, HÜRJET ve GÖKBEY’in test pilotları, gökyüzüyle buluştuklarında yaşadıkları heyecanı paylaştı.

ANKARA İHA - Türkiye’nin savunma sanayii alanında önemli projelerinden ANKA-III, KAAN, HÜRJET ve GÖKBEY’in test pilotları 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü’nde İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundular. İlk uçuşta yaşadıkları heyecanını paylaşan pilotlar şunları söyledi:

TESTLER BAŞARILI GİDİYOR

ANKA-III’ün Test Pilotu İbrahim Bayram:

"Testler başarıyla sürüyor. Uçaklarımız ANKA, Aksungur ve ANKA-III her üçü de sadece tek pilotla uçuşa müsait durumda. Test uçuşlarını emniyet sebebiyle iki test pilotuyla yapıyoruz. ANKA-III’ün ilk uçuşunda ise yine emniyeti arttırmak amaçlı ve çeşitli görevlerden dolayı da dört test pilotuyla birlikte yaptık. Uçağın içindeymişiz gibi uçağı kullanıyoruz. Test uçuşlarında yavaş yavaş zarf açarak gidiyoruz. "

KAAN İLE MEYDAN OKUYORUZ

Millî Muharip Uçağı KAAN’ın Test Pilotu Barbaros Demirbaş:

"Üstümüzdeki sorumluluk çok büyüktü. Çok iyi hazırlanmıştık. Uçağımıza; yer testleri, simülatör testleri, laboratuvar testleri, güvenimiz çok yüksekti. Bir planımız vardı. Uçağı emniyetle uçuşunu gerçekleştirip indirip park yerine geri dönmekti. Mottomuzu ‘Kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız’ diye belirlemiştik. Fren sistemi ilk kez uçuştan sonra denendi. Uçağımıza güvenimiz çok yüksekti. Çok duygulu, güzel bir andı. Türk havacılığında HÜRKUŞ ile bir başlangıç yaptık. HÜRJET ile jet çağını açtık. Şimdi KAAN ile bu işin en son sınırına meydan okuyoruz. "

BİN SAATTEN FAZLA UÇTUK

GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş:

"İlk uçuş oldukça heyecan vericiydi ve çok başarılıydı, son derece beklendiği gibi tasarıma uygun şekilde oldukça iyi bir platform olduğunu gördük. Şu ana kadar bin saatin üzerine bir uçuş gerçekleştirdik. Yakın zamanda da kısmetse ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığımız olmak üzere teslimatlara başlayacağız."

HEYECANDAN BACAKLARIM TİTREDİ

HÜRJET’in Test Pilotu Orhan Boran:

"HÜRJET’i takip uçağındayken gördüm. Tabii ayrı bir gurur. Şirketteki herkesin gözleri doldu. Çünkü Türkiye’nin ilk millî jet uçağıydı. Onun bu denli stabil uçması görmek, yer testleriyle birebir örtüştüğünü görmek çok güzeldi. Daha sonra ilk uçuşu yaptım, o bambaşka bir gurur. 2000 yılında de HÜRJET’in ilk uçuşunu yaptığım zaman bacaklarımın heyecandan titrediğini hatırlıyorum. Büyük bir sorumluluğun üzerimizde olduğunu biliyorum. Gerçekten Türkiye’nin ürettiği ilk millî jetle uçmanın apayrı bir gurur olduğunu söyleyebilirim. "