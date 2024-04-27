Yerli silahlar göz dolduracak! En geniş katılımlı EFES Tatbikatı başladı

21’i fiilen, 28’i gözlemci 49 ülkenin katıldığı tatbikatta 1.567 personel görev yapacak. TCG Anadolu’nun boy göstereceği iki safhalı tatbikat, 30 Mayıs’ta son bulacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı en büyük tatbikatlarından biri olan EFES-2024 dün başladı. Ege Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatta yerli ve millî silahlar göz dolduracak.

Tatbikat iki safhada yapılıyor. Birinci safha olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 8 Mayıs’ta İzmir’de seçkin gözlemci günü ile sona erecek. İzmir Doğanbey’de gerçekleştirilecek tatbikatın ikinci safhası Fiili Atışlı Safhası ise 9-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve 29-30 Mayıs’ta gerçekleştirecek seçkin gözlemci günü ile son bulacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan tatbikata 49 ülkeden 1.567 personel katılıyor.

Tatbikata; ABD, Gürcistan, Moğolistan, İtalya, Arnavutluk, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, BAE, Bangladeş, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Pakistan, Suudi Arabistan, Uganda fiilî olarak katılırken, Almanya, Moldova, Nijer, Avustralya, Nijerya, Özbekistan, Kongo, Polonya, Bahreyn, Kore Cumhuriyeti, Ruanda, Somali, Kuveyt, Brezilya, Tacikistan, Burkina Faso, Letonya, Tanzanya, Fas, Filipinler, Zambiya, Fransa, Mali, Zimbabve, Gambiya, Meksika, Gine, Mısır ise gözlemci ülke olarak yer alıyor.

Yerli ve millî imkânlarla üretilen silah ve araçların damga vuracağı tatbikata TCG Anadolu uçak gemisi ile TCG İstanbul fırkateyninin de yer alması bekleniyor. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları takip edecek. İki yılda bir yapılan tatbikata 2016’da 8, 2018’de 20, 2022 yılında ise 37 ülke katılmıştı. EFES-2024 Tatbikatı, birleşik-müşterek olarak düzenlenen en büyük tatbikat olma özelliği taşıyor.