Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van İl Merkezi Edremit ilçesi Emin Ali Paşa Mahallesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre; Hücre evinde bulunan teröristlere yapılan teslim ol çağrısı üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Konu ile ilgili olarak operasyonlar devam ediyor.

Habertürk