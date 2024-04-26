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TFF Pendikspor - Kayserispor maçına Zorbay Küçük’ü atadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TFF Pendikspor - Kayserispor maçına Zorbay Küçük’ü atadı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Pendikspor-Kayserispor maçı için hakem atamasında değişiklik yaptı. Başlangıçta Ümit Öztürk'ün yöneteceği belirtilen maçta sağlık sorunu nedeniyle değişikliğe gidildi ve Zorbay Küçük hakem olarak atandı. Detaylar şu şekilde...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Pendikspor ile Kayserispor arasındaki müsabakanın hakem atamasında değişiklik olduğunu duyurdu. İlk olarak mücadeleyi yönetmesi planlanan orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık sorunları nedeniyle maça çıkamayacağı belirtildi. Peki Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi kim olacak?

TFF Pendikspor - Kayserispor maçına Zorbay Küçük’ü atadı - 1. Resim

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Süper Lig'de kritik bir haftanın yaklaşmasıyla beraber MHK, önemli bir karara imza attı. Pendikspor ile Kayserispor arasında gerçekleşecek mücadeleyi yönetecek olan hakemin değiştiği duyuruldu. Dijital atama yöntemiyle görevlendirilen ve maçın başında düdük çalacak olan Ümit Öztürk'ün sağlık durumunun elverişsiz olduğu belirtildi. Bu nedenle, maçın hakemliğine Zorbay Küçük getirildi.

TFF Pendikspor - Kayserispor maçına Zorbay Küçük’ü atadı - 2. Resim

TFF'den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig'in 34. haftasında, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak olan müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama yöntemiyle görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır."

Bu gelişme, maç öncesinde takımlar ve taraftarlar arasında heyecan ve merak uyandırdı. Zorbay Küçük'ün maçın hakemliğini üstlenmesiyle birlikte, mücadelede yaşanabilecek her türlü olayın adil bir şekilde yönetilmesi bekleniyor. Futbolseverler, maçın güzel ve adil bir rekabetle geçmesini umut ediyorlar.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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